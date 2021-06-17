За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 41 человек

Статистика на утро 17 июня Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 17 июня в Удмуртии выявлен 41 новый случай коронавируса. В числе заболевших 1 ребенок до 14 лет и 7 человек старше 65 лет. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

40 человек выздоровели, их выписали.

2391 человек находится в удовлетворительном состоянии, 276 – в состоянии средней степени тяжести, 42 – в тяжелом состоянии.

Всего на 17 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 838 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 664 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 465 смертей.

Вакцинированы 143 420 жителей Удмуртии. Из них 111 978 прошли через оба этапа вакцинации.

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