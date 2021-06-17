Утро в Ижевске: сгоревший цех, автовокзалы, выставленные на сайте объявлений, и самые нелепые преступления

Самые актуальные новости вчерашнего дня Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре четверг, 17 июня, конец рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +24°С. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Первые ласточки: в Удмуртии 27 человек набрали 100 баллов по ЕГЭ

- МакSим к нам не приедет: певица пропустит фестиваль в Удмуртии из-за пневмонии

- В Удмуртии водоросли чуть не утянули нетрезвого мужчину на дно

- Следственный комитет проведет проверку по факту возгорания автобуса в Ижевске

- Фигуристка из Удмуртии Туктамышева стала одной из 50 знаменитых людей Санкт-Петербурга

А теперь к главным новостям:

ЧТО БУДЕТ С АВТОВОКЗАЛАМИ?

Как может решиться проблема? Фото: Архив КП

Предложения о продаже либо аренде сразу девяти зданий автовокзалов в Удмуртии появились на сайте объявлений «Авито». За помещения в Воткинске, Сарапуле, Глазове, Можге, Грахово, Игре, Малой Пурге, Селтах и Нылге просят от 2,6 до 101 миллиона рублей. Попытались разобраться в ситуации.

СГОРЕЛ ЦЕХ

В Ижевске загорелся производственный цех Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Во второй половине дня 15 июня в Ижевске загорелся производственный цех на проезде Дерябина. Рассказываем, как тушили пожар, а также сколько на это потребовалось времени и сил.

СТРАННЫЙ КРИМИНАЛ

Собрали для вас забавные случаи, когда ижевчане сталкивались с проблемами с законом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Иногда люди нарушают закон ради очень странных вещей. Например, начинают воровать плюшевых медведей. «Комсомолка» рассказывает о самых необычных случаях в Удмуртии.

БАШНЯ БУДУЩЕГО

Так выглядела башня Ижмаша до аварии Фото: Архив КП

А тем временем мы продолжаем творческий конкурс: жители Ижевска могут нарисовать башню главного корпуса Ижмаша такой, какой видят ее в будущем, и получить приз. Подробнее об условиях участия читайте здесь.

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