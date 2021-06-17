Светофор отключили на перекрестке улиц Труда и Рупасова в Ижевске

Светофор заработает после 16:00 Фото: 2gis.ru

В группе «Благоустройство г. Ижевска» вчера появилось сообщение о временном отключении светофора на перекрестке улиц Труда и Профессора Рупасова 17 июня. В связи с ремонтом сетей электроснабжения светофор заработает только после 16:00.

Водителям автомобилей стоит обратить на это внимание и проявить осторожность.

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