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Общество17 июня 2021 9:01

Светофор отключили на перекрестке улиц Труда и Рупасова в Ижевске

Сигнала не будет до 16:00 17 июня
Дмитрий Коренев
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Светофор заработает после 16:00 Фото: 2gis.ru

Светофор заработает после 16:00 Фото: 2gis.ru

В группе «Благоустройство г. Ижевска» вчера появилось сообщение о временном отключении светофора на перекрестке улиц Труда и Профессора Рупасова 17 июня. В связи с ремонтом сетей электроснабжения светофор заработает только после 16:00.

Водителям автомобилей стоит обратить на это внимание и проявить осторожность.

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