19 июня временно закроют движение троллейбусов на улице Дзержинского в Ижевске

Фото: Архив КП

Пресс-служба МУП «ИжГЭТ» сообщает о закрытии движения троллейбусов по улице Дзержинского вечером в субботу, 19 июня, в связи с проведением земляных работ. До 8:00 следующего дня троллейбусы будут ходить по улице 10 лет Октября.

Маршрут № 4 в этот период времени будет таким: Завод «Нефтемаш» – ул. Орджоникидзе – ул. Пушкинская – ул. 10 лет Октября – ул. Ворошилова – Автозавод.

Маршрут № 7: Центр – ул. Пушкинская – ул. 10 лет Октября – ул. Ворошилова – ул. Петрова – ул. Труда.

Маршрут № 14: ул. К. Герда – ул. К. Либкнехта – ул. Удмуртская – ул. 10 лет Октября – ул. Ворошилова – ул. Петрова – ул. Труда.

Будьте внимательны при выборе маршрута в этом временном отрезке.

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