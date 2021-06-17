Для многодетных семей в России могут ввести особые условия получения туристического кешбэка

Кэшбек на внутренний туризм ввели в России в 2020 году Фото: pixabay.com

Как сообщает RT, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила предоставить многодетным семьям возможность получать туристический 20%-ный кешбэк на особых условиях.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в России прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчета 20 % от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России, установив при этом максимальный размер кешбэка на каждого члена семьи в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей, а также дополнения существующего регламента предоставления кешбэка на путевки в детский лагерь кешбэком на оплату проезда в лагерь и обратно», – говорится в тексте обращения, копии которого отправлены на имя руководителя Ростуризма, министра труда и социальной защиты, главы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей (копии есть в распоряжении RT).

Туристический кешбэк, о котором идет речь, – это средства, которые возвращаются гражданам на карту после оплаты турпоездки по России. Он направлен на стимулирование внутреннего туризма в стране.

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