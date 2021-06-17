В Удмуртии многодетная семья может остаться без крыши над головой

Раньше в бараке располагалась школа Фото: Анастасия Захарова

В Завьяловском районе, в деревне Каменное, многодетная семья — бабушка, ее дочь и трое внуков — может остаться без жилья из-за действий местной администрации. Много лет они живут в бараке на улице Зои Федоровой, но в 2014 году чиновники продали участок земли под ним, и теперь семье грозит выселение. Семь лет герои этой истории судятся с чиновниками, но ситуация не разрешилась до сих пор. «Комсомолка» разбирается в подробностях происходящего.

Дали комнату в «не существующем» здании

Здание барака, в котором живет Раиса, ее дочь и три внука, когда-то было общеобразовательной школой и стояло в Кенах. В 90-х его разобрали, перевезли в Каменное и собрали вновь, открыв здесь учебное заведение. Раиса работала в школе сторожем и жила в этом же здании — в те времена квартиры выдавать перестали, и директор школы разрешила женщине с мужем и детьми поселиться прямо по месту работы. Тем более что дочь Раисы Вероника училась тут же — чтобы прийти с утра на уроки, ей даже не нужно было выходить из здания.

В нулевых школу закрыли, но семья Раисы продолжала здесь жить — уже как в обычном доме-бараке. Вскоре здесь поселились еще жильцы. Раиса пыталась приватизировать свою жилплощадь, но выяснилось, что барака как бы не существует — документов на него не было. Несколько лет сюда не могли даже провести электричество, хотя на дом уже был оформлен техпаспорт в БТИ.

Сейчас в бараке живут три семьи Фото: Анастасия Захарова

«Свет я сама делала. Тут были гнилые провода уже, счетчики горели. Я год бегала, мне говорили, что нашего дома не существует. Все равно добилась, и в 2007-м свет сделали. И насчет печки бегала. Тут очень холодно было, у всех обогреватели стояли. Как выдержат провода? Так я бегать начала и смогла сделать печки. За чертежи только по 3000 рублей с комнаты платили», — вспоминает Раиса.

«Мы ваш дом купили вместе с землей»

Казалось, что самое сложное позади, но в мае 2014 года все пошло наперекосяк. В тот день Раиса работала в огороде, и увидела мужчину, который разглядывал их дом. Он отметил: «Даже окна пластиковые поставили», а на вопрос Раисы, в чем дело, объяснил: «Мы ваш дом купили вместе с землей». Раиса вспомнила, что за пару дней до этого приходила женщина — записывала, сколько человек живет в доме.

Выяснилось, что барак без ведома жильцов успели продать уже пять раз с 2008 года. Предыдущие собственники не появлялись и не предъявляли никаких требований, но последний решил забрать участок.

Семьи, живущие в доме, не просят у государства новое жилье — они всего лишь хотят, чтобы их оставили в покое Фото: Анастасия Захарова

Начались долгие тяжбы и выяснения всех обстоятельств дела. Раиса и Вероника бегали по всем инстанциям, ездили по судам, обивали пороги администрации Завьяловского района. Добиться результатов не удалось, и 13 апреля 2021 года жители барака получили решение суда о выселении.

Кто-то пытался поджечь дом

Сейчас семья опасается, что их дом в любой момент могут снести, а их — выселить. Однажды барак уже пытались сжечь. В тот день Вероника с мужем и детьми отправились в баню к свекрови, но на полдороги женщина вернулась домой — ее терзали плохие предчувствия.

«Я увидела возле нашего дома мужчину с пакетом. Он взял сухую траву, сложил ее на углу дома и поджег. Я зашла домой — там дым, в подполье искры. Газовый баллон стоял в углу», — вспоминает Вероника. Огонь она потушила, да и власти после этой истории установили в доме противопожарную сигнализацию, но виновника поджога никто наказывать не стал.

Здание барака в ужасном состоянии Фото: Анастасия Захарова

Сейчас в бараке живут три семьи, в том числе Раиса, ее дочь Вероника и трое детей Вероники — сейчас им 14, 12 и 5 лет. Как многодетной маме ей выдавали участок земли в Большой Венье, но это далеко от Каменного, а машины в семье нет. Продать тот участок, чтобы купить дом в Каменном, не получится — тот участок гораздо дешевле. Кроме того, семье предлагали временно перебраться в общежитие сельхозакадемии, но — только до начала учебного года.

В этой истории есть еще один объект недвижимости — на средства маткапитала Вероника и ее бывший муж когда-то построили небольшой дом на участке, который принадлежит мужу. Но пара развелась, и теперь в этом доме живет бывший супруг. И хотя в доме есть доли всех троих детей, выгонять мужчину Вероника не собирается.

«В администрации говорят, чтобы я выгоняла мужа через суд. Я перестану быть бомжом, но бомжом станет он. Я не могу на такое пойти», — возмущается она.

Под опилками в углу остался фрагмент прожженной древесины Фото: Анастасия Захарова

Семье Раисы и Вероники от государства не нужно ничего, кроме одного — чтобы их оставили в покое и позволили дальше жить в своем доме. В планах у них — откладывание денег и строительство нового жилья. Но начинать работы на этом же участке они опасаются из-за угрозы выселения.

Официальные комментарии

В администрации Завьяловского района нам подтвердили, что жители барака в Каменном обращались к ним по поводу приватизации. Но нужных документов, по словам представителей администрации, у них не было.

«Здание принадлежало сельскохозяйственному кооперативу, которое обанкротилось. Люди жили там безо всяких договоров. Потом собственник продал участок физическому лицу, соответственно, для приватизации у них договоров не было», — прокомментировали в администрации района. Ну а дальше участок с домом просто перекупали другие физлица, последний из которых решил поставить в этой истории точку.

Семья боится что-либо высаживать на участке: дом в любой момент могут отобрать Фото: Анастасия Захарова

«Со всеми семьями мы встречались, неоднократно предлагали им поселиться в общежитии. Но они сказали, что настроены жить в этом месте. Предложили им сопровождение юридическое, были готовы оказать содействие в поиске адвоката. Они сказали, что у них есть свой защитник», — сообщили в администрации района. По словам чиновников, сейчас семьям готовы предоставить только общежитие в Первомайском, и то только по договоренности с собственником, так как оно не принадлежит муниципалитету.

«Эти семьи, понимая, что у них такая ситуация, не вставали в очереди и не пользовались жилищными программами. Но мы предложили еще раз. Такого, что люди остались на улице и мы не предприняли никаких мер, не будет», — заверили в администрации района.

В дело вмешался Следственный комитет

Информация о выселении семьи из дома появилась в соцсетях, после чего проверку начало Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии. Дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Собственную проверку начала и прокуратура. Следователи возбудили дело о халатности. По их версии, администрация муниципального образования «Каменное» в 2014-2019 годах ненадлежащим образом исполняла свои обязанности.

Ситуацию также комментировал Константин Русинов, глава Завьяловского района.

«Администрация встречалась с жителями дома, семьям предлагалось размещение в местном общежитии, как временное решение. Также была предоставлена информация о возможности использования соцконтракта. Пока от этих предложений семьи отказались. Я также встречался с собственником, он открыт для диалога», — сообщал глава района.

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