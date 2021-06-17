Адрес выдачи личных медицинских книжек изменился в Ижевске

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В начале лета ижевчане, которым по роду деятельности необходимо иметь личную медицинскую книжку (ЛМК), обнаружили, что адрес, по которому выдают документ, изменился. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Ранее приобрести и оформить ЛМК можно было в «Центре гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» по адресу ул. Кирова, 46. Теперь ижевчан, которые по привычке приходят за документом сюда, перенаправляют в другой конец города – ул. Дружбы, 6. Обращаться нужно на 3-й этаж, в кабинет № 7.

Как пояснили «Комсомолке» в республиканском Управлении Роспотребнадзора, отдел, занимающийся оформлением и выдачей медкнижек, переехал на вторую площадку Центра гигиены и эпидемиологии уже почти полгода назад. А другие отделы остались на прежнем месте.

ЛМК необходима работникам, чья деятельность связана с пищевыми продуктами: с производством, хранением, транспортировкой и продажей. Также документ оформляют преподаватели, воспитатели и другие работники, связанные с воспитанием и обучением детей. Нужны ЛМК работникам сферы коммунально-бытового обслуживания и многим другим категориям, в том числе студентам старших курсов, если они проходят производственную практику там, где необходима медкнижка.

Работнику о необходимости завести ЛМК сообщает работодатель, а перечень медицинских исследований у каждой профессии свой и закреплен законодательством.

При регистрации ЛМК физические лица должны иметь при себе паспорт и новое матовое фото 3 х 4 см.

Стоимость медкнижки в Ижевске без учета медицинских исследований сейчас составляет 250 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 49-26-66 или на сайте https://udmfguz.ru/.

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