В Удмуртии в реке Чепца утонула женщина из Коми

Женщина не умела плавать, но, выпив, пошла купаться Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, вечером 15 июня в Глазовском районе утонула жительница республики Коми. По факту ее гибели проводится проверка.

По имеющимся данным, не умеющая плавать женщина выпивала в дружеской компании на берегу реки Чепца, после чего отправилась купаться. Предварительной причиной смерти является утопление.

В ходе проверки опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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