«Писающий мальчик» по-удмуртски: в Ижевске ребенок справил малую нужду в фонтане

Фото: pixabay.com

В паблике «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН» 16 июня появился пост возмущенного горожанина. Он сфотографировал мальчика, который справлял малую нужду в фонтане на Центральной площади (ребенок попал на фотографию случайно).

Фото: Александр Лежанкин, vk.com/zlou18

Поступок мальчика вызвал бурное обсуждение в комментариях. Самые популярные из них осуждают родителей за существенные, по мнению комментаторов, промахи в воспитательном процессе. К сожалению, мы не можем привести здесь самый «залайканный» комментарий из гуманистических и эстетических соображений. Вместо этого представляем вам второе по популярности высказывание, несколько менее экспрессивное (сохранив авторскую пунктуацию и орфографию):«Уважаемые родители! Убедительная просьба следите за своими исчадиями. Аргумент, что "онжеребенок" не аргумент ни***на. Вы воспитываете детей так, помимо этого мальца, в этой луже бегают и валяются другие дети. Я случайно увидел этот беспредел на съемке, такое возмутительное поведение нельзя игнорировать. Толпа мамаш сидит и ни***на не следит за происходящим, одна в телефоне, другая лясы точит с подругой и тд., а те кто видит все им до лампочки, ведь "онжеребенок" ***. Сделали общественное пространство для людей, а посещают его свиньи», - пишет автор поста (орфография и пунктуация сохранены).

«Я думаю не сложно им в детстве объяснить элементарное, что хорошо, что плохо. Что достойно и чего нужно стыдиться... Но видимо родители и сами непрочь ***** [сходить в туалет по-маленькому] за углом или ******** [сходить в туалет по-большому] в кустах»

Напомним, глава Ижевска Олег Бекмеметьев недавно призвал не превращать фонтаны «в баню и душ».

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