Пешехода без световозвращающих элементов на одежде сбили ночью на трассе в Удмуртии

В темное время суток вне населенного пункта пешеход должен иметь на одежде световозвращающие элементы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Как сообщает 1-ый отдел УГИБДД по Удмуртии, 16 июня около 22 часов 20 минут на 24-м километре дороги «Ижевск-Воткинск» был сбит 39-летний мужчина, который шел по краю проезжей части. За рулем автомобиля LADA Granta был 23 летний молодой человек.

Сообщается, что пешеход, который двигался в попутном для автомобиля направлении, не имел световозвращающих элементов на одежде. В результате аварии он получил травмы и попал в больницу

Жителям напоминают, что нужно соблюдать правила движения по обочинам – в частности, в случае отсутствия тротуаров необходимо двигаться навстречу транспортному потоку. Кроме того, в темное время суток вне населенного пункта пешеход обязан иметь световозвращающие элементы на одежде.

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