Дополнительные автобусные рейсы на кладбища пустят в Родительскую субботу в Ижевске

Фото: пресс-служба АО "ИПОПАТ"

19 июня в честь православного праздника Святой Троицы и Родительской субботы в Ижевске запустят дополнительные автобусы до Хохряковского и Южного кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ»

До Хохряков с остановки «9 января» будут ездить автобусы № 320 и 320к (дополнительный). Автобус № 320 будет ходить в обычном режиме - с 6:30 до 08:30 (с интервалом в 20 минут) и с 16:00 до 19:20 (с интервалом в полчаса). На автобусе № 320к можно будет проехать с 08:00 до 13:40 (интервал – 20 минут), последний рейс из Хохряков – в 14:06.

До Южного кладбища можно будет добраться на автобусах №41к и № 317к.

Автобус № 41к будет ходить с остановки «Центр» с 07:30 до 14:00 (интервал - полчаса). Последний рейс с Южного кладбища – 14:31.

Автобус № 317к отправляется с Южной автостанции с 7:30 с интервалом около 20 минут. Последний рейс с Южного кладбища - в 14:10.

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