Карта распространения коронавируса на 17 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам республики Фото: pixabay.com
По данным на 17 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 41 человек. 40 человек выписали из больницы. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 572
Глазов – 1 616
Воткинск – 1 465
Можга – 1 859
Сарапул – 1 319
Завьяловский район – 1 867
Алнашский район – 657
Балезинский район – 580
Вавожский район – 293
Воткинский район – 379
Глазовский район – 376
Граховский район — 206
Дебесский район – 308
Игринский район – 789
Камбарский район – 308
Каракулинский район – 221
Кезский район – 385
Кизнерский район – 353
Киясовский район – 234
Красногорский район – 382
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 340
Сарапульский район – 427
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 988
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 349
Якшур-Бодьинский район – 508
Ярский район — 291
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