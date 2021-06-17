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Спорт17 июня 2021 17:25

Известная битлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вышла замуж

Она продолжит выступления под другой фамилией
Дмитрий Коренев
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Ульяна Кайшева вышла замуж Фото: instagram.com/ulianakaisheva

Ульяна Кайшева вышла замуж Фото: instagram.com/ulianakaisheva

Официальная группа сборной России по биатлону сообщает о свадьбе известной удмуртской биатлонистки родом из Можги, участницы Олимпиады и чемпионки мира среди юниоров 27-летней Ульяны Кайшевой.

Избранником спортсменки стал ее земляк, призер Универсиады в лыжных гонках и тренер Ильшат Нигматуллин.

В инстаграме Кайшевой появились фотографии в платье, похожем на свадебное. В новом сезоне она будет выступать под фамилией мужа.

Фото: www.instagram.com/ulianakaisheva

Фото: www.instagram.com/ulianakaisheva

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