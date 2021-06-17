Гороскоп на 18 июня для ижевчан: Скорпионов ждут перемены на личном фронте, а Стрельцам нужно обратить внимание на здоровье

Традиционный гороскоп на завтра для ижевчан Фото: pixabay.com

ОВЕН

Тяжелый день, особенно в эмоциональном плане. В плане работы будет чуть полегче, чем вчера, но плохое настроение наложит отпечаток и на эту сферу вашей жизни, и на все остальные.

ТЕЛЕЦ

Если вы запланировали на этот день дальнюю поездку, то лучше ее отложить. Звезды говорят, что на том конце вас ждет разочарование.

БЛИЗНЕЦЫ

С везением у вас сегодня все будет в полном порядке. Смело рискуйте, если дело не касается отношений с противоположным полом – тут стоит тщательно взвешивать каждое свое действие и даже слово.

РАК

Сегодня многие будут искать у вас моральной поддержки – неудивительно, ведь вы излучаете уверенность и слышать не хотите о том, что что-нибудь может не получиться. Поделитесь этой уверенностью с другими, и вам воздастся вдвойне.

ЛЕВ

Самое время взять новую высоту на работе – день этому благоприятствует. Сделанное сегодня может стать катализатором большого успеха в будущем.

ДЕВА

Вас может сильно расстроить близкий человек. Не держите это в себе, лучше сразу скажите ему все, что о нем думаете.

ВЕСЫ

Тяжело будет осознать, что все, чего вы добились в последнее время, может рухнуть в одночасье. Пока не все потеряно, стоит бросить все силы на исправление ситуации.

СКОРПИОН

Вас ждут большие перемены на личном фронте. Инициатором выступит человек, которого вы давно знаете, но не обращаете на него никакого внимания.

СТРЕЛЕЦ

Возможно, в этот день здоровье просигналит вам о том, что пора бы обратить на него внимание. Не откладывайте медицинские обследования в долгий ящик. В целом день довольно благоприятный.

КОЗЕРОГ

Вам захочется если не революции, то хотя бы небольшого внутреннего бунта. Вы во всех смыслах застоялись, пора встряхнуться.

ВОДОЛЕЙ

Мучительный поиск решения давней проблемы подходит к концу. Высока вероятность, что уже сегодня вы ее решите.

РЫБЫ

Сегодня вы поймете, насколько сильно любимый человек вам дорог. Запомните это ощущение и несите его в сердце еще долгое время. И еще – не стоит сегодня рисковать деньгами.

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