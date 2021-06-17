8 тысяч за место: мошенники продают места в детских садах Ижевска

В Ижевске активизировались мошенники, которые продают места в детских садах Фото: Архив КП

За 8 тысяч рублей предлагают купить место в желаемом детском саду ижевским родителям. Мошенники или все законно – разбирались сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск». Из нашего подкаста вы узнаете: как поменять путевку в детский сад, надо ли за это кому-то платить и могут ли в детских садах просить взносы при зачислении в группу.

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