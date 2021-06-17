6-летняя девочка выпала из окна 7-ого этажа в Ижевске на улице Петрова

Девочка выпала из окна 7-ого этажа, она в тяжелом состоянии Фото: pixabay.com

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, днем 17 июня 6-летняя девочка выпала из окна 7-ого этажа жилого дома №2 по улице Петрова.

«На данный момент девочка госпитализирована, состояние ее тяжелое, врачи готовят ее к экстренной операции», - говорится в сообщении. Причины и обстоятельства трагедии пока не установлены.

Родителей, желающих уберечь своих детей от подобных трагедий, просят соблюдать следующие правила:

- Не оставлять окно открытым в помещении, где находится ребёнок.

- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна.

- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

- Не ставить мебель поблизости от окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.

- Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно

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