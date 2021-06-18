За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 44 человека

Статистика коронавируса на утро 18 июня Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 18 июня в Удмуртии выявлено 44 новых случая коронавируса. В числе заболевших 6 детей до 14 лет и 13 человек старше 65 лет. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

41 человек выздоровел, их выписали.

2 394 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 274 – средней степени тяжести, 44 в тяжелом состоянии.

Всего на 17 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 838 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 664 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 465 смертей.

Вакцинированы 145 444 жителей Удмуртии. Из них 114 177 прошли через оба этапа вакцинации.

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