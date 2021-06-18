Три садовых дома пострадали от огня в Ижевске

Информация по факту пожара в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Вчера, 17 июня, произошел пожар на улице Цветочная в Ижевске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение о пожаре поступило в 17:37, пожарные подразделения прибыли на место через пять минут.

К тому времени открытым пламенем горели два садовых дома, была угроза расположенным вблизи постройкам.

К ликвидации последствий пожара были привлечены 11 человек Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Возгорание получилось ликвидировать в 18:00. От огня пострадало три нежилых дома.

«Всего к ликвидации последствий пожара привлекались 3 автоцистерны и 11 человек личного состава пожарно-спасательных частей № 4 и 19», — говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших людей нет. Причины устанавливаются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 41-летний житель Удмуртии потратил 40 000 рублей на голосование на сайте знакомств

- Пьяный 65-летний водитель «Ауди» наехал на 11-летнего мальчика в Ижевске

- В Удмуртии многодетная семья может остаться без крыши над головой