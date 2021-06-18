Утро в Ижевске: Ульяна Кайшева выходит замуж, ребенок справил нужду в фонтан и многодетная семья без крыши над головой

Днем в Ижевске ожидается до +22°С Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Удмуртия! Ежедневно в нашей республике происходят сотни событий. Чтобы вы были в курсе главных из них, «Комсомолка» каждое буднее утро делает краткий обзор новостей минувших суток, которые точно продолжат обсуждать сегодня. Итак, поехали!

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Глава Удмуртии поручил республиканскому Минздраву сократить период ожидания вакцинации против коронавируса

- Фото: болельщики Ижевска собрались на трансляцию очередного матча чемпионата Европы по футболу

- 50-летняя жительница Ижевска погибла из-за ссоры с сыном на балконе

- Адрес выдачи личных медицинских книжек изменился в Ижевске

- Для многодетных семей в России могут ввести особые условия получения туристического кешбэка

- В Удмуртии в реке Чепца утонула женщина из Коми

- Пешехода без световозвращающих элементов на одежде сбили ночью на трассе в Удмуртии

- В реке Позимь под Ижевском утонул подросток

- «Ждем техзадания на поиск площадей»: Константин Сунцов о возможном открытии шоурума ИКЕА в Ижевске

- 6-летняя девочка выпала из окна 7-ого этажа в Ижевске на улице Петрова

- 8 тысяч за место: мошенники продают места в детских садах Ижевска

- Пьяный 65-летний водитель «Ауди» наехал на 11-летнего мальчика в Ижевске

- До +8°С может понизиться температура ночью 18 июня в Ижевске

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Поздравляем!

Поздравляем! Фото: instagram.com/ulianakaisheva

В честь пятницы подробные новости начинаем с радостного события: биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выходит замуж! Кто стал ее избранником и оставит ли она свою фамилию?

Перенаправление троллейбусов

Будьте внимательны при выборе маршрута! Фото: Архив «КП» в Ижевске

19 июня на улице Дзержинского в Ижевске временно закроют движение троллейбусов. Они пойдут по улице 10 лет Октября. Из-за чего произойдут такие перемены и как долго они продлятся?

Дополнительные автобусные рейсы

Рейсы приурочены к празднику Святой Троицы Фото: пресс-служба АО «ИПОПАТ»

В Родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы на кладбища. Они приурочены к православному празднику Святой Троицы.

Кстати, недавно мы попытались разобраться, что происходит с автовокзалами Удмуртии и почему их продают на «Авито».

Малая нужда – большое возмущение

Родителей осуждают за промахи в воспитании Фото: pixabay.com

В Ижевске ребенок справил свою нужду прямо в фонтан на Центральной площади. Поступок мальчика вызвал большое возмущение как у автора фото, так и у других горожан.

Барачное жилье для семьи

Семьи, живущие в доме, не просят у государства новое жилье — они всего лишь хотят, чтобы их оставили в покое Фото: Анастасия Захарова

Многодетная семья из Удмуртии может остаться без крыши над головой. Наш журналист пообщалась с семьей, главой Завьяловского района и администрацией, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Грандиозный финал

Расскажем, почему в финал прошел 21 человек, а не 15 Фото: Амир Закиров

12 июня, в День города, на главной сцене Центральной площади Ижевска состоялось финальное шоу городского проекта «Голос Ижевска» (6+). Кто победил, какие эмоции были у участников за сценой и сколько человек посмотрели выступление?

Желаем бодрого утра и прекрасной пятницы!