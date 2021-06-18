Пассажирка такси погибла после столкновения с деревом на улице Азина в Ижевске

Водитель такси госпитализирован Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, 18 июня в 00 часов 40 минут напротив дома №207 по ул. Азина в Ижевске водитель такси не справился с управлением и врезался в дерево. 23-летняя пассажирка скончалась на месте, водитель Hyundai Solaris, которого из-за полученных травм не удалось проверить на предмет алкогольного опьянения, госпитализирован.

В больнице у таксиста взяли биологический материал для определения наличия алкоголя в крови, проводится расследование.

Госавтоинспекция МВД по УР напоминает водителям, что нельзя нарушать установленные скоростные ограничения, при этом нужно учитывать интенсивность потока, особенности и состояние автомобиля и груза, дорожные условия и метеорологические условия (особенно видимость). Важно полностью контролировать ход движения и в случае опасности снизить скорость вплоть до остановки.

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