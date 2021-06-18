В Ижевске возбудили уголовное дело после смерти выпавшей из окна 6-летней девочки

К сожалению, врачи не смогли спасти девочку Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

К сожалению, 6-летняя девочка, которая накануне выпала из окна 7-ого этажа жилого дома на улице Петрова в Ижевске, скончалась в больнице от полученных травм, у врачей не получилось ее спасти. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что в квартире, с балкона которой выпала девочка, в тот момент находилась ее мать и малолетние брат с сестрой.

Заведено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет). Допрашиваются родственники и возможные очевидцы, назначены необходимые экспертизы.

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