В Ижевске сносят торговый ларек на Фруктовой улице

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Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, 18 июня в столице Удмуртии начали сносить автоларек на остановке «ул. Школьная» по ул. Фруктовой. Ранее администрация города в одностороннем порядке расторгла договор аренды с владельцем ларька.

За полтора года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 26 фактов незаконной продажи алкоголя в ларьке. В полицию часто поступали сигналы от местных жителей, которым не нравились нарушения общественного порядка.

Сообщается, что всего в Ижевске с начала 2021 года в ходе рейдов по нестационарным торговым объектам составили 142 административных протокола.

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