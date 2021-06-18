В Ижевске сносят торговый ларек на Фруктовой улице

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Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, 18 июня в столице Удмуртии начали сносить автоларек на остановке «ул. Школьная» по ул. Фруктовой. Ранее администрация города в одностороннем порядке расторгла договор аренды с владельцем ларька.
За полтора года сотрудники правоохранительных органов зафиксировали 26 фактов незаконной продажи алкоголя в ларьке. В полицию часто поступали сигналы от местных жителей, которым не нравились нарушения общественного порядка.
Сообщается, что всего в Ижевске с начала 2021 года в ходе рейдов по нестационарным торговым объектам составили 142 административных протокола.
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