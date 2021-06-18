Прокуратура проводит проверку по факту гибели выпавшей из окна девочки в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

Прокуратура Устиновского района столицы Удмуртии начала проверку по факту гибели семилетней девочки, которая упала с балкона 7-ого этажа жилого дома по улице Петрова (До этого сообщалось, что девочке было 6 лет). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело.

Напоминаем, что трагедия произошла накануне, 17 июня. В квартире находилась мать и еще два малолетних ребенка. Девочку доставили в больницу, но врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти ей жизнь.

Устанавливаются причины и условия, приведшие к гибели ребенка. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

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