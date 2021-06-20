20 июня в Ижевске ожидается переменная облачность и температура до +27°С

Сегодня будет жарко Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня нас ожидает настоящая летняя жара. Подробнее о том, каким будет воскресенье, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 20 июня в Ижевске ожидается переменная облачность без осадков. Столбик термометра достигнет отметки +27°С. Ветер северо-западный, его скорость составит 8-13 м/с.

В ночь с 20 на 21 июня стоит ожидать от 13 до 15°С. Ветер изменит направление на юго-восточное и утихнет до 1,5 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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