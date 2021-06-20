За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 51 человек

51 заболевший и 38 выздоровевших Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 20 июня в Удмуртии выявлен 51 новый случай коронавируса. В числе заболевших 3 ребенка до 14 лет и 11 человек старше 65 лет. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

38 человек выздоровели, их выписали.

2 393 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 292 – средней степени тяжести, 48 в тяжелом состоянии.

Всего на 20 июня в Удмуртии зарегистрирован 34 981 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции 31 783 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 465 смертей.

Вакцинированы 146 798 жителей Удмуртии. Из них 114 584 прошли через оба этапа вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Итоги недели в Ижевске: упавшая с 7 этажа девочка, продажа автовокзалов и свадьба Ульяны Кайшевой

20 июня в Ижевске ожидается переменная облачность и температура до +27°С