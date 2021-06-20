Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 июня 2021 8:39

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 51 человек

Свежая статистика от удмуртского оперштаба на 20 июня
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
51 заболевший и 38 выздоровевших Фото: Архив КП

51 заболевший и 38 выздоровевших Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 20 июня в Удмуртии выявлен 51 новый случай коронавируса. В числе заболевших 3 ребенка до 14 лет и 11 человек старше 65 лет. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

38 человек выздоровели, их выписали.

2 393 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 292 – средней степени тяжести, 48 в тяжелом состоянии.

Всего на 20 июня в Удмуртии зарегистрирован 34 981 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции 31 783 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 465 смертей.

Вакцинированы 146 798 жителей Удмуртии. Из них 114 584 прошли через оба этапа вакцинации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Итоги недели в Ижевске: упавшая с 7 этажа девочка, продажа автовокзалов и свадьба Ульяны Кайшевой

20 июня в Ижевске ожидается переменная облачность и температура до +27°С