На 1-ой Донской в Ижевске сгорело 7 надворных построек

Пожарным удалось отстоять жилой дом, но 7 надворных построек сгорели Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

19 июня около 18:22 на 1-ой Донской улице в Ижевске вспыхнул пожар, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Спасатели, которые прибыли на место, застали горение нескольких надворных построек. Кроме того, огонь мог перекинуться на 8-квартирный жилой барак.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

7 построек (среди которых сараи, бани и гаражи) были полностью уничтожены огнем. К счастью, усилиями 56 спасателей и 16 единиц техники жилой дом удалось отстоять, однако пока ничего не сообщается о пострадавших. Полностью пожар ликвидировали к 19:01.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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