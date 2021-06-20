Карта распространения коронавируса на 20 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com
По данным на 20 июня, в Удмуртии коронавирусом заболел 51 человек. 38 пациентов выписали. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 619
Глазов – 1 626
Воткинск – 1 479
Можга – 1 868
Сарапул – 1 319
Завьяловский район – 1 870
Алнашский район – 660
Балезинский район – 583
Вавожский район – 295
Воткинский район – 380
Глазовский район – 377
Граховский район — 206
Дебесский район – 309
Игринский район – 793
Камбарский район – 308
Каракулинский район – 221
Кезский район – 385
Кизнерский район – 353
Киясовский район – 238
Красногорский район – 393
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 343
Сарапульский район – 428
Селтинский район – 288
Сюмсинский район – 251
Увинский район – 991
Шарканский район – 587
Юкаменский район – 350
Якшур-Бодьинский район – 510
Ярский район — 293
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