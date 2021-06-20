Карта распространения коронавируса на 20 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Распространение коронавируса по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным на 20 июня, в Удмуртии коронавирусом заболел 51 человек. 38 пациентов выписали. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 619

Глазов – 1 626

Воткинск – 1 479

Можга – 1 868

Сарапул – 1 319

Завьяловский район – 1 870

Алнашский район – 660

Балезинский район – 583

Вавожский район – 295

Воткинский район – 380

Глазовский район – 377

Граховский район — 206

Дебесский район – 309

Игринский район – 793

Камбарский район – 308

Каракулинский район – 221

Кезский район – 385

Кизнерский район – 353

Киясовский район – 238

Красногорский район – 393

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 343

Сарапульский район – 428

Селтинский район – 288

Сюмсинский район – 251

Увинский район – 991

Шарканский район – 587

Юкаменский район – 350

Якшур-Бодьинский район – 510

Ярский район — 293

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