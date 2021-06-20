Темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии необходимо удвоить

Темпы вакцинации должны быть минимум в 2 раза выше Фото: Сергей Грачев

Среднее количество вакцинаций от коронавируса в сутки в Удмуртии – 2-3 тысячи человек. Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» заявил, что темпы вакцинации должны удвоиться.

«…чтобы не допустить новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в республике, этот показатель должен быть минимум в 2 раза выше», - считает губернатор.

За 5 месяцев вакцинации в Удмуртии привили 147 000 человек. Учитывая население региона (1 493 356 человек по оценке на 2021 год), это менее 10 % жителей. Многие ученые-вирусологи считают, что единственный способ победить коронавирусную инфекцию – это массовая вакцинация с целью достижения коллективного иммунитета (о том, сколько человек должно привиться, существуют разные мнения – но во всех случаях это не менее половины населения).

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