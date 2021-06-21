За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 53 человека

Зафиксировано 3 летальных случая Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 21 июня в Удмуртии выявлено 53 новых случая коронавируса. В числе заболевших 7 детей до 14 лет и 12 человек старше 65 лет. Зафиксировано 3 летальных случая.

38 человек выздоровели, их выписали.

2 403 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 294 – средней степени тяжести, 48 в тяжелом состоянии.

Всего на 21 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 034 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 31 821 человек выздоровел. За время пандемии зафиксировано 468 смертей.

Вакцинированы 146 798 жителей Удмуртии. Из них 114 584 прошли через оба этапа вакцинации.

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