Партия «Новые люди» начала собирать подписи против интеграции Удмуртии в Волго-Камский макрорегион

Фото: Партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» запустила сбор подписей против интеграции Удмуртии в Волго-Камский макрорегион. Согласно распоряжению правительства от 13 февраля 2019 г. № 207-р, к 2025 году планируется его создание. В Волго-Камский макрорегион войдут Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская и Нижегородская область.

Правительство в рамках инициативы по укрупнению регионов планирует объединять отдельные субъекты Российской Федерации в межрегиональные агломерации. Эти планы не обошли стороной и Удмуртию. Однако многие жители республики восприняли новость об этом в штыки.

В ЧЕМ ДЕЛО?

Источник, близкий к Правительству РФ, сообщил порталу URA.RU некоторые детали грядущего объединения регионов. В программе, которая разрабатывается под руководством российского вице-премьера Марата Хуснуллина, объединять российские субъекты будут путем создания межрегиональных агломераций. На Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем недавно, Хуснуллин высказал мысль о том, что в первую очередь экономическое развитие должно сосредотачиваться вокруг мегаполисов как неких «наибольших точек роста».

Если об экономических последствиях такого объединения пока можно говорить лишь теоретически, то культурный аспект вызывает у удмуртского отделения партии «Новые люди» больше всего вопросов. Руководство партии однозначно заявляет о том, что объединение территорий может нанести ущерб сохранению культурных ценностей и культурного наследия региона. Это мнение разделяют и многие жители Удмуртии.

«Мы опрашивали людей на улицах: они «за» объединение регионов или «против»? И ответ «за» практически не звучал, хотя выборка была достаточно большой. Общение с жителями республики показало нам, что большинство выступает против объединения», – говорит Сергей Чудаев, руководитель регионального отделения партии «Новые люди».

В партии считают, что если до этого жители Удмуртии не воспринимали возможность объединения всерьез или не верили в его реализацию, то сейчас их пугает резкая активизация связанных с этим процессов. Поэтому «Новые люди» решили действовать своевременно.

ЧТО ДУМАЮТ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ?

Фото: Партия «Новые люди»

Пенсионер Владимир Трифонов также не в восторге от возможной интеграции Удмуртии в Волго-Камский регион: «Начнется административная чехарда, и это затянется на годы. В течение пяти лет после объединения будет только хуже. Любая реорганизация – это возможность для разбазаривания и разворовывания средств, особенно – высвободившегося оборудования. Отличная возможность для коррупционной составляющей. Кроме того, люди могут остаться без работы – в случае, если какие-то предприятия окажутся в невыгодном положении. А очевидных выгод в объединении нет».

Фото: Партия «Новые люди»

«Объединение нескольких регионов – это львиные затраты на процессы объединения. Макрорегионы, которые будут объединены в первую очередь и приводятся в качестве примера: Москва и Московская область; Санкт-Петербург и Ленинградская область – не показательны. Это регионы с огромным бюджетом, которые могут себе позволить потерять миллиарды рублей, и это никак не скажется на жителях мегаполисов. В отличие от небольших регионов, где каждый рубль на счету», – говорит Кристина Поваренкина, менеджер.

Подписи собираются усилиями активистов партии и неравнодушных граждан в 27 муниципальных образованиях Удмуртии. Сбор, который изначально стартовал на улицах, сейчас идет и на предприятиях региона. Он продолжится до конца сентября, после чего подписи предоставят в администрацию Главы республики, Администрацию Президента, а результаты обнародуют в СМИ и в социальных сетях.

Фото: Партия «Новые люди»

«Результатом сбора подписей будем считать реакцию властей на мнение людей. А также какое количество жителей республики проголосует против объединения регионов», – подытоживает Чудаев.

Фото: Партия «Новые люди»

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