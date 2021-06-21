В Удмуртии ищут подростка в нижнем белье

Фото: ПСО "Регион 18", vk.com/psoregion18

Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18», Марат Маннанов, подросток 2005 г.р., ночью 20 июня вышел из дома по улице Амурской в Сарапуле и ушел в неизвестном направлении.

Сообщается, что из одежды на нем было лишь нижнее белье.

Всех, кто видел его или знает вероятное местонахождение, просят позвонить по телефонам 8-951-195-29-71 или 02 (102).

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