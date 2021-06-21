Рок-фестиваль «Улетай» отменили в Удмуртии из-за пандемии коронавируса

В прошлом году фестиваль провели, несмотря на пандемию Фото: Амир Закиров

В ходе аппаратного совещания глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отмене популярного рок-фестиваля «Улетай», который должен был пройти в середине июля в Сарапульском районе. Отменить фестиваль решили в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Увеличивается процент заболевания среди людей 18-30 лет. В этой связи мы приняли решение по некоторым массовым мероприятиям. В первую очередь, речь идет о тех мероприятиях, где люди долгое время находятся в одной локации, проживают в палатках и т.д. Мы вынуждены принять решение об их запрете или переносе. Речь идет в первую очередь о рок-фестивале «Улетай». Вы помните, что в прошлом году в очень непростое время мы все же приняли решение (о проведении фестиваля – Прим. ред.), когда было очевидное снижение. Но, честно говоря, пожалели», - заявил губернатор.

Также сообщается, что в ближайшие дни власти могут принять решение о временном закрытии фан-зоны в Парке им. Кирова.

Напомним, «Улетай» - ежегодный фестиваль, который на 3-4 дня собирает под открытым небом тысячи зрителей со всей России и десятки музыкальных групп и исполнителей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Партия «Новые люди» начала собирать подписи против интеграции Удмуртии в Волго-Камский макрорегион

Утро в Ижевске: застрявший мужчина, сгоревшие постройки и жаркая неделя