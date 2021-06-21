Мобильные пункты вакцинации против COVID-19 работают в Ижевске

Мобильный пункт вакцинации – это мини-больница на колесах Фото: Ильяс Бекмансуров

В России вновь растет количество выявленных случаев коронавируса: в Москве и регионах за минувшую неделю ввели несколько новых мер для ограничения распространения вируса. Власти призывают жителей не откладывать вакцинацию, чтобы как можно быстрее выработать коллективный иммунитет, который позволит нам всем вернуться к нормальной жизни.

Поставить прививку против «короны» можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в мобильных пунктах вакцинации, которые теперь работают ежедневно. «Комсомолка» выяснила, где и как можно вакцинироваться в Ижевске, не обращаясь в больницу.

Как работают мобильные пункты?

На сегодняшний день в Ижевске работают два передвижных медицинских комплекса для вакцинации: на Центральной площади Ижевска, между Театром оперы и балета и отелем Park Inn (Парк Инн), а также возле «Матрица Молл» в Строителе.

Перед вакцинацией врач попросит вас заполнить анкету, касающуюся состояния вашего здоровья Фото: Ильяс Бекмансуров

Вакцинироваться здесь могут лица старше 18 лет. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис, на месте – заполнить анкету. По будням мобильные пункты работают с 16 до 20 часов, по субботам – с 10 утра до 20 часов, в воскресенье – с 10 до 16 часов. Здесь ставят вакцину «ЭпиВак», так как для ее хранения не нужны столь жесткие условия, как для «Спутника».

Внутри мобильных пунктов соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования и есть все необходимое оборудование Фото: Ильяс Бекмансуров

Перед введением вакцины вас попросят заполнить анкету и ответить на несколько вопросов о состоянии вашего здоровья. Затем вас осмотрит врач: соберет анамнез, проверит температуру тела, пульс, уровень кислорода в крови, измерит давление. Кроме того, каждый пациент должен дать письменное согласие на введение вакцины.

Перед уколом вас обязательно осмотрит врач Фото: Ильяс Бекмансуров

«В нашей машине нет холодильника, поэтому мы не ставим «Спутник V» – эта вакцина держится при температуре -20°C и ниже. Мы ставим «ЭпиВак», ее условия хранения подходят для наших выездных бригад – это -4°C», – объясняет дежурный врач-терапевт мобильного пункта.

Вакцина «ЭпиВак» Фото: Ильяс Бекмансуров

Врачи напоминают: вакцину можно вводить в организм в том случае, если за две недели до прививки вы не болели инфекционными и другими заболеваниями. Лучше дождаться полного выздоровления и отчитать 14 дней с этого момента, в противном случае ослабленный организм может не выработать достаточно антител для защиты от COVID-19.

Врач ставит прививку против коронавируса в мобильном пункте вакцинации в Ижевске Фото: Ильяс Бекмансуров

После укола пациенту объясняют, какую реакцию может вызвать прививка, в каких случаях нужно обращаться к врачу и какие меры соблюдать, чтобы не нагружать организм. Также назначают дату введения второго компонента вакцины. Вся процедура вакцинации вместе с заполнением бумаг занимает около 20 минут.

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