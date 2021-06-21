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Происшествия21 июня 2021 11:47

За выходные жители Удмуртии перевели мошенникам 7 млн 520 тыс. рублей

Деньги похитили у 16 человек
Дмитрий Коренев
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Не сообщайте мошенникам номера своих банковских карт

Не сообщайте мошенникам номера своих банковских карт

Фото: Амир Закиров

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, за выходные 16 жителей региона стали жертвами дистанционного мошенничества, большинство из них - ижевчане.

Общая сумма нанесенного мошенниками ущерба составила 7 млн 520 тыс. рублей. Преступники брали деньги под предлогом защиты от незаконных транзакций, получения компенсации и дополнительного заработка на бирже и на криптовалюте, а также при покупке и продаже через интернет.

МВД призывает жителей не сообщать незнакомым людям данные своих банковских карт и прекращать разговор, если вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка.

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