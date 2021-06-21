Переходившего дорогу на красный свет 22-летнего пешехода насмерть сбили в Ижевске

По предварительным данным, молодой человек переходил дорогу на красный свет Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

1-й отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает о смертельном ДТП, которое произошло накануне, 20 июня напротив дома № 164 по ул. Ленина в Ижевске. 21-летний водитель Daewoo Nexia сбил 22-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу на красный свет.

Молодой человек скончался от полученных травм. По факту происшествия проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при его отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Нельзя выходить или выбегать на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

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