Мать в Удмуртии подозревается в убийстве спящего 13-летнего сына

Ребенок спал, когда мать несколько раз ударила его ножом в грудь Фото: pixabay.com

Пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии сообщила о возбуждении в Сарапуле уголовного дела по факту гибели 13-летнего ребенка – по данным следствия, утром 19 июня 34-летняя мать зарезала его ножом, пока он спал.

От ударов ножом в область грудной клетки мальчик скончался на месте. Мать задержали, в ее отношении проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, комплексная психолого-психиатрическая, молекулярно-генетические экспертизы. Следователи приступили к допросу свидетелей, в том числе соседей и родственников погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося», - сказано в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ящерицы из Ижевска предсказали исход футбольного матча между Россией и Данией на Евро-2021

Переходившего дорогу на красный свет 22-летнего пешехода насмерть сбили в Ижевске