Новая партия вакцины и ускорение темпов вакцинации: итоги аппаратного совещания в Удмуртии

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В течение двух недель в Удмуртию поступит еще 29,2 тыс. комплектов вакцины от коронавируса, а темпы вакцинации должны вырасти до 5-6 тыс. чел. в сутки. Об этом говорили в ходе аппаратного совещания в резиденции главы региона.

Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова рассказала, что первая партия вакцины из 5,4 тыс. доз ожидается в течение пяти дней. Глава республики Александр Бречалов дал поручение в ближайшие дни увеличить темпы вакцинации с текущих 1,9 тыс. чел. до 5-6 тыс. чел. в сутки.

Пресс-служба регионального Минздрава сообщает, что на этой неделе число пунктов вакцинирования увеличат до сотни – новые стационарные пункты откроют в районных и городских больницах и в поликлиниках. Будут прививать и на республиканском Гербере в Вавожском районе, на агрофестивале в Лудорвае и на форуме здоровья в Кизнере. Продолжится и ижевская выездная вакцинация: на Центральной площади можно будет привиться с 16:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные. 22 июня с 16:00 до 19:00 первый компонент вакцины можно будет получить в ТЦ «Мой порт» (ул. Кирова, 146)

На утро 21 июня в Удмуртии вакцину от коронавируса получили 147 тыс. жителей. Это 9,8% от совокупного населения региона, что пока еще слишком мало для формирования коллективного иммунитета в республике.

Ранее мы писали об отмене фестиваля «Улетай», который должен был пройти в июле в Сарапульском районе. Это связывают с ухудшением эпидемиологической обстановки (два дня подряд фиксировали более 50 новых случаев) и с увеличением в структуре заболевших доли молодых людей 18-30 лет.

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