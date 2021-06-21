День медика: разговор о работе и жизни с врачами Ижевска

Врач кардиолог, главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов, врач офтальмолог Александр Комиссаров Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» отмечали день медицинского работника. Врач кардиолог, главный внештатный кардиолог Минздрава Удмуртии Сергей Помосов и врач офтальмолог Александр Комиссаров – оба яркие представители династии врачей. Они рассказали о своей работе, а также вспомнили курьезные моменты. Подробнее в нашем подкасте.

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