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Здоровье22 июня 2021 8:42

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 54 человека

Статистика от удмуртского оперштаба на 22 июня
Дмитрий Коренев
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Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 21 июня в Удмуртии выявлено 54 новых случая коронавируса. В числе заболевших 6 детей до 14 лет и 3 человека старше 65 лет. К счастью, никто не умер.

40 человек выздоровели, их выписали.

2 406 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 300 – средней степени тяжести, 53 в тяжелом состоянии.

Всего на 21 июня в Удмуртии зарегистрировано 35 088 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 861 человек выздоровел. За время пандемии зафиксировано 468 смертей.

Вакцинирован 152 721 житель Удмуртии. Из них 126 808 прошли через оба этапа вакцинации.

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