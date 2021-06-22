Погода в Ижевске на 22 июня: настоящая жара

Сегодня будет жарко Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» встречает новый летний день с тобой, дорогой читатель, и рассказывает о погоде на ближайшие сутки.

По данным гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем воздух прогреется до 22-33°С, на небесном своде ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 3 м/с. В ночь с 22 на 23 июня синоптики обещают примерно 18°С. Ветер по-прежнему северо-западный, до 2 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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