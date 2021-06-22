В Удмуртии спасли тонущего ребенка

Фото: vk.com/osvod_ur

Как сообщает пресс-служба отделения ОСВОД в Удмуртии, 21 июня дежуривший на спасательном посту на городском пляже Глазова Дмитрий Семенов заметил в бинокль детскую голову, уносимую течением. Он немедленно бросился на помощь.

Спасатель доплыл до мальчика на лодке и с помощью отдыхающих вытащил мальчика на берег, после чего передал матери. Скорую помощь вызывать не потребовалось.

«Мальчик не столько нахлебался воды, сколько был испуган. Оказалось, он зашел в воду и решил проверить, насколько он вырос за год и как далеко сможет зайти в этом году, но, шагнув вперед, не ощутил ногами дна - и его понесло течением. От испуга он не смог плыть и поднять голову полностью над поверхностью воды», - сообщает пресс-служба.

Жителей Удмуртии просят соблюдать осторожность на водоемах и не позволять детям купаться в одиночку.

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