Фестиваль «Улетай» в Удмуртии перенесут на август

Фестиваль не отменят, а перенесут на конец августа Фото: Амир Закиров

Организаторы рок-фестиваля «Улетай» со ссылкой на правительство Удмуртии сообщили о его переносе на конец августа. Напомним, ранее стало известно об его отмене в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Удмуртии.

Предварительно сообщают о том, что фестиваль пройдет 19-22 августа 2021 года. Из-за переноса не все группы и исполнители смогут выступить в это время – сейчас идут переговоры с музыкантами, которые их заменят. Новых участников должны объявить в ближайшее время.

Неиспользованными билетами на 2020 год можно будет воспользоваться в 2021 и 2022 годах. Также на фестиваль 2022 года можно будет попасть по неиспользованному билету на 2021 год.

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