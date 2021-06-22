Погибший и двое травмированных: очередное ДТП с переворотом произошло в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
1-й отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает о ДТП, которое произошло сегодня, 22 июня в Каракулинском районе Удмуртии. Автомобиль «Hyundai Accent» в пьяным 32-летним водителем за рулем и двумя пассажирами перевернулся на 2-м километре дороги Каракулино – Красный Бор.
Водитель не справился с управлением и отправил машину в кювет, автомобиль перевернулся. Один из пассажиров 1987 года рождения умер на месте. Сам нетрезвый водитель и второй пассажир 1990 года рождения госпитализированы с различными травмами.
В ведомстве сообщают, что По факту происшествия проводится расследование Водителю грозит до 3 лет лишения свободы.
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