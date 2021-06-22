Расписание выездной вакцинации от коронавируса в Ижевске до конца июня

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Выездная вакцинация в Ижевске набирает ход: как сообщает пресс-служба Минздрава республики, в ближайшие дни привиться без предварительной записи можно будет в самых разных местах.

Площади, торговые центра, теплоход и садовые массивы – можно выбрать любую удобную локацию и получить первый компонент вакцины. В первую очередь стоит отметить передвижной медицинский комплекс на Центральной площади города у Театра оперы и балета, который продолжает ежедневную работу. Получить здесь прививку можно с 16:00 до 20:00 по будням, с 10:00 до 20:00 в выходные.

22 и 29 июня с 16:00 до 19:00 мобильные центры будут работать в ТЦ «Мой Порт». 25 и 30 июня в то же самое время желающих привиться примет пункт в ТЦ «Талисман».

25 июня можно будет получит прививку в довольно нестандартных условиях: пункт вакцинации оборудуют прямо на борту «Теплохода здоровья», который отойдет от пристани «Ижевск» в 9:00.

Гости и участники агропромышленного фестиваля в музее-заповеднике «Лудорвай» также смогут привиться, что называется, «не отходя от кассы», с 10:00 до 14:00.

На неделе будут вакцинировать жителей садовых массивов. 24 июня выездной пункт будет работать на ул. Пермской, 20 в д. Шунды (Ленинский район), а 25 июня – в СНТ «Октябрь» (Индустриальный район). Режим работы – с 16:00 до 20:00.

Вакцинировать жителей будут «Спутником V». Желающим поставить прививку при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и ручку. Вам должно быть не меньше 18 лет.

В Минздраве Удмуртии напоминают, что самостоятельно жители могут записаться на прививку через портал Госуслуг, в своей поликлинике или по телефонам 8-800-100-24-47 или 122.

Днем ранее глава Удмуртии поручил Минздраву увеличить темпы вакцинации в 2,5-3 раза – до 5-6 тыс. привитых в сутки. На сегодня в республике первый компонент получили 153 тыс. жителей (10,2% жителей региона), полностью завершили вакцинацию 127 тыс. чел., что пока еще мало для формирования коллективного иммунитета от коронавируса.

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