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Общество22 июня 2021 15:50

Где и чем сейчас можно привиться от коронавируса в Ижевске

Главный внештатный специалист МЗ УР по вакцинопрофилактике ответила на вопросы в прямом эфире радио «КП-Ижевск»
Анна Киршина
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Выездной пункт вакцинации от коронавируса на Центральной площади Ижевска

Выездной пункт вакцинации от коронавируса на Центральной площади Ижевска

Фото: Амир Закиров

Какими вакцинами и где сейчас можно привиться от коронавируса, прививают ли в Удмуртии беременных – об этом сегодня говорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск». На наши вопросы отвечала Елена Корякина, главный внештатный специалист МЗ УР по вакцинопрофилактике. Подробнее в нашем подкасте.

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