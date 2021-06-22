Где и чем сейчас можно привиться от коронавируса в Ижевске

Выездной пункт вакцинации от коронавируса на Центральной площади Ижевска Фото: Амир Закиров

Какими вакцинами и где сейчас можно привиться от коронавируса, прививают ли в Удмуртии беременных – об этом сегодня говорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск». На наши вопросы отвечала Елена Корякина, главный внештатный специалист МЗ УР по вакцинопрофилактике. Подробнее в нашем подкасте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибший и двое травмированных: очередное ДТП с переворотом произошло в Удмуртии

«Мама легла рядом со мной»: потусторонние силы мучили ижевчанку после смерти родственников