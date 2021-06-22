«Мама легла рядом со мной»: потусторонние силы мучили ижевчанку после смерти родственников

В квартире помимо душ родных обитала душа постороннего

«Комсомолка» продолжает публиковать истории наших читателей в рубрике «Мистический Ижевск». Сегодня – рассказ ижевчанки Марии, в квартире которой после смерти бабушки и мамы стали происходить жуткие вещи: сама собой включалась техника, появлялись тени незнакомых людей.

Падали игрушки

Маша с братом, мамой и бабушкой жила в квартире на улице Клубной в Ижевске с самого детства. И ей всегда было жутко находиться здесь одной: слишком уж зловещая атмосфера была в квартире. Маше по необъяснимым причинам становилось тревожно, плохо спалось. Порой слышались шорохи.

Когда девочке было 12 лет, в семью пришло горе: умерла бабушка. Но то, что происходило в последующие 40 дней, вселяло в Марию настоящий ужас.

«У нас в детской стояли игрушки. Бывало, выходишь из комнаты на минуту, возвращаешься – а они уже лежат на полу. А еще в те годы у нас был музыкальный центр, где можно было регулировать громкость колесиком. Бывало, слушаешь музыку, а громкость сама собой меняется», – говорит Маша.

Через 40 дней все закончилось. Но в квартире от этого не стало легче. Хотя ничего не происходило, находиться дома было по-прежнему жутко. Мама девочки ставила церковные свечи по всему дому – Маша предполагает, что она тоже чувствовала эту гнетущую атмосферу.

Котенок в страхе отскочил от миски с кормом

Спустя 10 лет после смерти бабушки Маша потеряла маму. Уже в день похорон в квартире сама собой включилась микроволновка. Никто из гостей не придал этому значения, а вот Маша своими глазами видела, что рядом с техникой никого не было.

Чтобы прогнать грустные и страшные мысли, Мария завела котенка. Для него поставили миску в углу комнаты. Однажды он пошел поесть и вдруг подпрыгнул, ударил миску об стену и убежал на диван.

«В доме не было ни единого звука, я даже телевизор не смотрела. Хотя никаких резких шумов не было, кошка сильно испугалась и чуть ли не на пузе подползла к дивану, села и начала, не отрываясь, смотреть в сторону коридора. Там никого не было. Мне стало так жутко! Говорят же, что кошки чувствуют потусторонние силы», – говорит Мария.

Маше хотелось верить, что к ней приходит душа умершей мамы. И один раз ей показалось, что это действительно она.

«Я тогда уже засыпала. И вдруг почувствовала знакомый запах ее духов. Мама тогда легла рядом со мной. Возможно, этого не было и мне просто хотелось присутствия близкого человека», – сомневается девушка.

В остальные моменты ей не казалось, что дома ее навещает умершая мать. Было слишком тревожно, постоянно слышались шорохи, шаги. Однажды выключилась лампочка.

Обо всех своих тревогах Маша рассказывала брату, с которым они жили в квартире вдвоем. Но тот постоянно работал, и один в доме не оставался. Брат посмеивался над Машей и не верил ей. Через несколько месяцев после смерти мамы девушка перебралась к будущему мужу. В квартире остался только брат.

Расстрелял дверной косяк от ужаса

С братом Мария с тех пор виделась редко. Но однажды девушка заглянула к нему в гости и удивилась: в дверном косяке были следы от пуль (у брата был пневматический пистолет). Маша спросила, зачем он стрелял в косяк. Тот ответил, что все истории Марии оказались правдой и ему было слишком жутко одному. Молодой человек брал с собой в постель пистолет для защиты от неведомой угрозы. Как-то раз он проснулся от того, что в доме был незнакомый мужчина, хотя все двери и окна в квартире были закрыты. Брат спросил у него: «Ты кто?». Тот посмотрел на него и просто прошел мимо. От ужаса мужчина начал стрелять в него.

«Брат у меня абсолютно нормальный: не пьет, не курит, никогда не был сумасшедшим, над всеми мистическими явлениями посмеивался. Но тут взрослый мужик не выдержал и завел собаку бойцовской породы, чтобы было легче», – вспоминает Маша.

В итоге жить в нехорошей квартире никто не захотел. В скором времени ее продали.

Души умерших

Финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова считает, что смерти в доме шли своим чередом. Также приходили и души умерших, чтобы пообщаться. Но среди них был аномальный чужой дух – незнакомый мужчина.

«Он не связан с семьей родственными связями. Это неприкаянный бродячий дух, поселившийся в квартире и стяжающий много лет энергию с этих людей», – комментирует эксперт.

По словам Богдановой, отлично помогают справиться с такими непрошенными духами кошки: они чувствуют их и стараются изгнать.

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