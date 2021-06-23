Еще восемнадцать: число стобалльников на ЕГЭ в Удмуртии выросло до 43

По математике максимальный балл набрал лишь 1 человек

Пресс-служба Минобрнауки Удмуртии сообщает о результатах сдачи ЕГЭ по математике и русскому языку. По этим двум предметам максимальный балл получили 18 человек.

Всего лишь один выпускник – представитель ижевского лицея №41 - смог набрать 100 баллов по математике (всего сдавали экзамен 3 988 человек). По русскому языку максимальный балл получили 17 участников из 6 375 сдающих. Среди них сразу три представителя ижевской школы №30 и по два представителя лицеев № 41 и №29.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 43 стобалльника. Сейчас выпускники ждут результаты ЕГЭ по физике, истории, обществознанию, биологии и иностранным языкам

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