Сквер на перекрестке Ленина – 40 лет Победы в Ижевске будут благоустраивать

Фото: ИЭМЗ «Купол»

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил в своих соцсетях, что территорию перед 300-м производством благоустроят уже в этом году.

«Мы изыскали возможность финансирования, чтобы провести и восстановить благоустройство территории в районе перекрестка улиц Ленина и 40 лет Победы. … Территория перед проходной, там появится такой зеленый сквер. Эти работы начнем уже этим летом и в этом же году должны закончить», - заявил глава города.

Ранее промышленные площади 300-го производства были приобретены заводом «Купол».

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