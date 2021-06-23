«Наливайку» в доме на ул. Ленина в Ижевске закрыли после вмешательства прокуратуры

Договор аренды был расторгнут Фото: Константин ИВШИН

Жильцы многоэтажки на ул. Ленина, 114 в столице Удмуртии добились, чтобы на первом этаже их дома закрыли «наливайку». Об этом КП сообщили в прокуратуре Первомайского района Ижевска.

Обращение в прокуратуру от жителей поступило в мае. Они рассказали, что на первом этаже их дома открылся магазин, где торгуют алкоголем в любое время суток. По закону, употреблять алкоголь ночью можно только в заведениях общепита. Площадь торгового зала в таких заведениях должна быть не меньше 20 кв. м по федеральному закону и не меньше 50 кв. м по региональному. В доме на ул. Ленина она оказалась меньше. Да и услуги общественного питания там не оказывали — алкоголем торговали в розницу.

Предпринимателю вынесли предупреждение о недопустимости нарушения закона. Договор аренды с ним расторгли, заведение больше не работает.

Ранее мы рассказывали, как жители могут закрыть «наливайку» в своем доме с помощью закона, который ограничивает площадь таких заведений. По республиканскому закону площадь заведений общепита, которые торгуют алкоголем ночью, должна быть не менее 50 кв. м.

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