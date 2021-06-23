Грозы, град и ливни: о непогоде в Удмуртии в ближайшие дни

Пресс-служба администрации Ижевска предупреждает, что сегодня вплоть до ночи четверга на территории Удмуртии ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики обещают ливни, грозы и град, а порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В четверг и пятницу также обещают грозы и шквалистый ветер. Температура воздуха при этом поднимется до +30°…+31°С.

Жителей республики просят быть осторожными. Стоит подготовить фонари и батарейки на случай отключения электроэнергии. Не рекомендуются дальние поездки. Держитесь подальше от оборванных проводов, не прячьтесь от грозы под деревьями. Водители должны соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и внимательно выбирать места для парковки своего автомобиля.

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